Появились подробности падения вертолета Ми‑8 в Забайкалье

Вертолет Ми-8 тушил пожары и во время посадки на аэродром в Могоче экипаж потерял управление, совершил жесткую посадку, пожарный на борту погиб, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, 1 мая вертолет Ми-8 тушил лесные пожары. На борту находилось три члена экипажа и 12 пассажиров — работников лесоавиаохраны. При посадке на аэродром Могоча для дозаправки экипаж потерял управление и совершил жесткую посадку.

В результате один пассажир погиб, шесть пассажиров получили повреждения, воздушное судно уничтожено. По словам источника ТАСС, погиб 46-летний пожарный Аркадий Лакушин.

«Сейчас две приоритетные версии — ошибка экипажа и отказ техники. При посадке вертолет опрокинулся», — сказал собеседник агентства. По информации источника ТАСС, вертолет опрокинулся из-за порыва ветра.

Восточно-Сибирскоая транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов в ООО «Мост-Авиа».

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).