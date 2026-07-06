Мужчину в Чите оштрафовали за мат в очереди за бензином

Суд оштрафовал водителя в Чите за то, что он выругался матом в очереди за бензином на заправке.

Местный житель Дмитрий К., находясь в своей машине у АЗС «Роснефти», «вел себя агрессивно и выражался грубой нецензурной бранью» в адрес другого водителя, приводит телеграм-канал «Осторожно, новости» материалы дела.

В суде мужчина объяснил, что «в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Чите с обеспечением бензином», стоял в очереди на заправке, чтобы заправить автомобиль. Там у него произошел конфликт с другим водителем, которому не понравилось, что Дмитрий пропустил вперед одну машину.

Черновский районный суд 29 июня признал грубияна виновным по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). Мужчина признал вину, он заплатит штраф в 500 рублей.

Сейчас в Чите отпуск топлива для физических лиц ограничен суточным лимитом — не более 15 литров на автомобиль, при этом заливать бензин разрешено только в топливный бак. Люди могли проводить в очереди по двое суток, сообщали местные СМИ и соцсети.