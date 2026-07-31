Забайкалье отменило QR-коды на АЗС

Запись на АЗС по QR‑кодам остановлена в Забайкальском крае в связи со стабилизацией ситуации с топливом, сообщило краевое министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

Текущий уровень запасов и ритмичность поставок позволяют обслуживать автомобилистов в обычном режиме без предварительного резервирования объемов.

Сеть АЗС «Комфорт» с сегодняшнего дня работает без ограничений, добавил глава региона Александр Осипов. По его словам, в Могойтуйском и Забайкальском округах открыты по две заправки, в Борзинском, Оловяннинском, Ононском округах и в поселке Агинское также обеспечен бесперебойный доступ к топливу.

Забайкалье 15 июля в тестовом режиме внедрило выдачу QR-кодов для электронной очереди на АЗС только через мессенджер Max (бот «Топливо 75»).