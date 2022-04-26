Что такое дополнительная гарантия от Ростелекома

Ростелеком заменит вышедшее из строя оборудование за 30 рублей в месяц. В каких случаях услуга «Гарантия плюс» выгодное решение?

ЧП и разные бытовые происшествия происходят всегда внезапно и не вовремя. Но если есть оборудование от Ростелекома — роутер, приставка, видеокамера, адаптер — можно подстраховаться.

Услуга «Гарантия плюс» стоит всего 30 рублей в месяц за устройство. Но может сэкономить деньги, если вдруг затопят соседи, произойдет скачок напряжения в сети или ребенок прольет сок на приставку, а собака перегрызет провода роутера.

В случае неисправности или поломки сотрудники Ростелекома в течение трех дней доставят и установят новое оборудование взамен вышедшего из строя.

Подключить услугу «Гарантия плюс» можно в любом офисе продаж Ростелекома или по номеру 8 800 100 0 800. По этому же номеру можно будет позвонить и сообщить о проблеме, чтобы заменить оборудование.