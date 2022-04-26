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Что такое дополнительная гарантия от Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком заменит вышедшее из строя оборудование за 30 рублей в месяц. В каких случаях услуга «Гарантия плюс» выгодное решение?

ЧП и разные бытовые происшествия происходят всегда внезапно и не вовремя. Но если есть оборудование от Ростелекома — роутер, приставка, видеокамера, адаптер — можно подстраховаться.

Услуга «Гарантия плюс» стоит всего 30 рублей в месяц за устройство. Но может сэкономить деньги, если вдруг затопят соседи, произойдет скачок напряжения в сети или ребенок прольет сок на приставку, а собака перегрызет провода роутера.

В случае неисправности или поломки сотрудники Ростелекома в течение трех дней доставят и установят новое оборудование взамен вышедшего из строя.

Подключить услугу «Гарантия плюс» можно в любом офисе продаж Ростелекома или по номеру 8 800 100 0 800. По этому же номеру можно будет позвонить и сообщить о проблеме, чтобы заменить оборудование.

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GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.

ifhbrjd

Вот какой у нас масштаб коррупции! Вручную и не сосчитать!