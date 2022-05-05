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Как отключить абонентскую плату за Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Подключенная на видеосервисе Wink подписка продлевается автоматически, и с привязанной карты ежемесячно списываются деньги. Чтобы отключить абонентскую плату, нужно отменить определенную подписку. Как это сделать?

Если пользователь Wink хочет отключить абонентскую плату, то удаление приложения с гаджета не поможет. Также бесполезен выход из учетной записи на смартфоне или телевизоре. Подписки привязаны не к устройству, а к аккаунту. Изменить набор подписок можно только через настройки в видеосервисе.

Проще всего отказаться от продления подписки на сайте сервиса. Также можно отменить абонентскую плату на Smart TV и приставках.

Для этого на сайте Wink нужно найти активированные подписки. У подключенной подписки отображается статус «Активна». Далее перейти на страницу подписки  и «Отключить» ее. Появится сообщение об отключении подписки.

На ТВ-приставке или на Smart TV отключить подписку Wink также легко, как и на сайте. Нужно зайти в раздел «Мое», выбрать пункт «Управление подписками», нажать на нужную карточку подписки и выбрать «Отключение». Затем нужно подтвердить свое решение и отключение выполнено.

При отмене подписки она не деактивируется в этот же момент. Весь ее контент будет доступен до конца оплаченного периода или конца срока действия промокода. Эти сроки указываются в карточке подписки. Отключение означает отказ от автопродления.

Если в карточке подписки кнопка «Отключить» отсутствует, то автопродление уже отключено.


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