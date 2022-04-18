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Сериал «Чернобыль» расскажет новую версию аварии на АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Новый российский сериал «Чернобыль» с Игорем Петренко и Надеждой Михалковой расскажет еще одну версию аварии на Чернобыльской АЭС. Детектив в 12 сериях основан на реальных фактах, но разворачивает неожиданную сюжетную линию, связанную с иностранными спецслужбами и событиями до рокового апреля 1986 года и после него.

Сюжет

Весной 1986 года КГБ становится известно об усилении интереса иностранных спецслужб к Чернобыльской АЭС. В Припять прибывает военный контрразведчик Андрей Николаев (Игорь Петренко), который должен выявить и обезвредить американского шпиона. 

Опытный сотрудник ЦРУ Альберт Ленц (Дмитрий Ульянов) оказывается вблизи АЭС 25 апреля, а в ночь на 26-е происходит одна из самых страшных катастроф в истории атомной энергетики.

Стала ли авария результатом диверсионной деятельности или у нее другие причины? Какие связи были у Ленца среди персонала атомной электростанции и как он их использовал? Мучительный многовекторный анализ идет на фоне героических усилий спасателей, пытающихся
остановить радиоактивное заражение. 

Личный приказ Горбачева останавливает официальное расследование, но Николаев продолжает искать правду. Истинные причины действий героев истории станут понятны только много лет спустя...

О проекте

Главные роли, кроме Петренко, Ульянова и Михалковой, сыграли Мария Андреева, Владимир Юматов, Юрий Цурило, Александр Феклистов, Елена Яковлева.

Сериал создан специально для видеосервиса Wink и и войдет в линейку Originals. Начиная с 19 апреля 2022 года каждый вторник будет выходить по два эпизода сериала.

«Даже тем, кто смотрел другие фильмы про чернобыльскую катастрофу, будет интересно и познавательно увидеть новую версию и контекст событий. Тем более, что сериал собрал отличных актеров и очень крутую съемочную группу», — сказал директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим. 

В сериале много сюжетных линий, но в центре — героизм обычных людей, которые предотвратили разрастание аварии и тяжелейшие последствия, которые могли поразить всю Европу.

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