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Туристы выбрали на майские праздники Листвянку и Сочи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Листвянка Иркутской области вошла в топ-10 популярных мест для отдыха на майских праздниках, ее обошли Сочи, Ялта и Кисловодск, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Туристы бронируют отдых в майские праздники от трех до 10 ночей и тратят на проживание от 2 до 5,5 тысяч рублей в сутки. В среднем семья из трех человек тратит на четырехдневную поездку в начале мая до 15 тысяч рублей.

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Менее чем за две тысячи рублей в сутки можно отдохнуть в майские праздники в Башкирии и Абхазии. А вот отдых на озере Байкал в мае обойдется более пяти тысяч в сутки.

Возможно поэтому Листвянка Иркутской области оказалась на седьмом месте топ-10. Ее обошли более теплые города — Сочи, Ялта, Кисловодск. 

В мае на Байкале уже нет красивого льда, при этом погода достаточно капризная. На Байкал можно поехать за вкусной едой. Наибольший интерес вызывают, безусловно, блюда из байкальской рыбы — невозможно побывать на Байкале и не попробовать их.

В мае 2022 года будет семь праздничных выходных дней: с 1 по 3 мая, а также с 7 до 10 мая. 4,5,6 мая будут рабочими днями.

Тема: Туризм в Сибири
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Жизнь #Туризм #Иркутск
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Топ комментариев

Иркут 69

Совок в чистом виде... ст. 88 УК РСФСР (незаконный оборот валюты) Back in USSR 😀

ager

с преступниками переговоры не ведут

karuto

Повторяю для просветленых, самых умных, самых красивых. Когда ты считаешь, что с тобой воюют, то ты не...

slavaynin

это не санкции,это какой то позор.