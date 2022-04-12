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Красноярского школьника поймали за рулем погрузчика

Источник:
Sibnet.ru
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Автоинспекторы остановили девятилетнего мальчика, который управлял погрузчиком отца, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

При патрулировании одной из улиц села Дзержинское Красноярского края сотрудники дорожно-патрульной службы обратили внимание на движущийся по проезжей части погрузчик, за рулем которого находился ребенок. Транспорт остановили.

Управление погрузчиком школьнику передал отец, чтобы тот помог перегнать его на территорию предприятия. Сам же он двигался на автомобиле перед транспортным средством.

«Такое движение создавало реальную угрозу для окружающих, ведь управление подобной спецтехникой требует не только наличия специального водительского удостоверения, но и навыков, которые позволят управлять техникой уверенно и безопасно», — отмечает полиция.

В отношении отца ребенка составлен административный протокол за передачу права управления лицу без водительского удостоверения. Кроме того, материал направлен в подразделение по делам несовершеннолетних.

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Топ комментариев

Иркут 69

Совок в чистом виде... ст. 88 УК РСФСР (незаконный оборот валюты) Back in USSR 😀

ager

с преступниками переговоры не ведут

karuto

Повторяю для просветленых, самых умных, самых красивых. Когда ты считаешь, что с тобой воюют, то ты не...

slavaynin

это не санкции,это какой то позор.