Столтенберг заявил об отправке войск НАТО на восток

НАТО запланировало полномасштабное развертывания вооруженных сил на своих восточных границах в связи с растущей военной активностью России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

НАТО находится на пути «фундаментальной трансформации», которая происходит в результате военной операции России на Украине, приводит ТАСС выдержки из интервью Столтенберга The Sunday Telegraph.

Генсек НАТО указал, что на восточном фланге альянса уже расположено около 40 тысяч военнослужащих, что примерно в десять раз больше, чем несколько месяцев назад, и их число будет расти.

«То, что мы наблюдаем сейчас, — это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне», — заявил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО сообщил, что в ответ на события на Украине альянс усилит системы ПВО, ПРО и кибернетической обороны. Будут созданы четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.