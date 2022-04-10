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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Боррель призвал решить конфликт России и Украины «на поле боя»

Источник:
Sibnet.ru
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Киев впервые за всю историю Евросоюза открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.

«Эта война должна быть выиграна на поле боя», — написал Боррель в Twitter. Он напомнил, что Брюссель выделил дополнительные 500 миллионов для закупки Украиной оружия.

Глава европейской дипломатии сказал, что ЕС продолжит поддерживать Украину, и призвал усилить санкционное давление на Россию: «Необходимо сделать больше в энергетическом секторе, в том числе в нефтяном».

Его слова вызвали критику со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой. В своем телеграм-канале она написала, что Европейский союз из экономической организации превратился в «отдел экономических сношений НАТО».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Боррель после слов о военном разрешении ситуации на Украине должен быть немедленно отправлен в отставку. «Его долг — искать решение проблемы дипломатическим путем», — отметил он в своем телеграм-канале.

«Запад открыто заявил о своей цели — то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию. Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО», — подчеркнул спикер Госдумы.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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