ВОЗ напугал самый заразный штамм коронавируса XE

Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении самого заразного варианта коронавирусной инфекции XE, выразив озабоченность появлением нового штамма.

Согласно результатам предварительных исследований экспертов ВОЗ, заразность нового штамма может быть на 10% выше по сравнению с вариантом BA.2, который в СМИ называют «омикроном-невидимкой», пишет Los Angeles Times.

Штамм XE фактически является подвидом «омикрона», который отличается повышенной заразностью. При этом специалисты пока затрудняются сказать, насколько потенциально опасен данный штамм.

В настоящее время ученые выделяют три разных линии, которые образовались в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XE, XF. При этом ХЕ представляет собой соединение вариантов «Омикрона» BA.1 и BA.2.