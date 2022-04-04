Пользователи интернета пытались купить страховку от инопланетян

Около 700 россиян в прошлом году хотели купить страховку от сглаза, также пользователи интернета интересовались страховкой от похищения инопланетян.

Пользователи в прошлом году интересовались страховкой волос. Причем резкий интерес к данной услуге возрос именно весной. Количество таких запросов в марте увеличилось на 58 % по сравнению с февралем, проанализировали запросы «Яндекса» за 2021 год эксперты «Согласия».

Многим была интересна стоимость страховки отдельных частей тела. В 2021 году было около 600 запросов «застраховать нос», более 1 тысячи — «застраховать палец», около 6 тысяч – «застраховать ногу». Информацию о страховании голоса искали около 700 раз.

Кроме того, россияне хотели обезопасить себя и от некоторых необычных событий. К примеру, около 350 раз они спрашивали о страховке от инопланетян, а около 200 запросов были связаны именно с защитой от похищения внеземными цивилизациями. Суеверных пользователей оказалось в два раза больше. Более 700 раз они интересовались страховкой от сглаза.