НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Пользователи интернета пытались купить страховку от инопланетян

Источник:
Sibnet.ru
251 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Около 700 россиян в прошлом году хотели купить страховку от сглаза, также пользователи интернета интересовались страховкой от похищения инопланетян.

Пользователи в прошлом году интересовались страховкой волос. Причем резкий интерес к данной услуге возрос именно весной. Количество таких запросов в марте увеличилось на 58 % по сравнению с февралем, проанализировали запросы «Яндекса» за 2021 год эксперты «Согласия».

Многим была интересна стоимость страховки отдельных частей тела. В 2021 году было около 600 запросов «застраховать нос», более 1 тысячи — «застраховать палец», около 6 тысяч – «застраховать ногу». Информацию о страховании голоса искали около 700 раз.

Кроме того, россияне хотели обезопасить себя и от некоторых необычных событий. К примеру, около 350 раз они спрашивали о страховке от инопланетян, а около 200 запросов были связаны именно с защитой от похищения внеземными цивилизациями. Суеверных пользователей оказалось в два раза больше. Более 700 раз они интересовались страховкой от сглаза.

Еще по теме
Бабушка помогла перейти дорогу роботу-курьеру «Яндекса»
День дурака: пять способов разыграть друга
Россиян научат делать подгузники из мха
Эксперты составили поименный рейтинг худших женщин-водителей
смотреть все
Жизнь #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
Россия восстановила способный пережить ядерный взрыв танк
Бузова стала лицом туалетной бумаги
Обсуждение (1)
Картина дня
Предсказан рекордный приток денег в Россию из-за рубежа
Вице-премьер Польши выразил готовность разместить ядерное оружие США
Рогозин похвастался снимком штаб‑квартиры НАТО из космоса
Кадыров обиделся на Пескова
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Россия запретила поставки газа за валюту
51
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
51
Казахстан отказался помогать России в обходе санкций
32
США заявили об искусственном накачивании рубля
31
Польша готова разместить ядерное оружие США