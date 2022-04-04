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Забайкальцы получили субсидированные рейсы в Владивосток и Якутск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Maks25rus / CC BY-SA 3.0

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» начала продажу субсидированных билетов на маршруты Якутск-Чита и Владивосток–Чита, сообщила пресс-служба компании.

Рейс Якутск - Чита будет выполняться в период с 15 апреля по 28 октября один раз в неделю, по пятницам. 

Рейс Владивосток – Чита будет выполняться в период с 30 марта по 29 октября два раза в неделю, в период с 30 марта по 30 апреля — по средам и субботам, в период с 3 мая по 29 октября — по вторникам и субботам.

Тариф в одну сторону составляет от 5, 6 тысячи рублей. Перелеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 и Airbus А-319.

Авиакомпания «Аврора» образована в 2013 году и является крупнейшим и динамично развивающимся авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 20 самолетов: девять среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6.

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Сибирь #Забайкалье #Авиа
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