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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ наладит производство спецверсий Lada к лету

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ намерен к началу лета 2022 года наладить производство упрощенных версий Lada с минимальным применением иностранных комплектующих, сообщила пресс-служба компании.

Параллельно ведется активная работа по поиску альтернативных решений для ключевых импортных компонентов для скорейшего возвращения к производству стандартных модификаций.

АвтоВАЗ также поддержал предложение Минпромторга РФ принять технический регламент, который позволит снизить требования к безопасности автомобилей.

«Данное решение позволит в условиях нехватки ряда импортных компонентов продолжить производство автомобилей, обеспечить загрузку конвейеров и занятость персонала», — говорится в заявлении компании.

О работе по поиску замены импортных запчастей АвтоВАЗ сообщал 24 марта, но не называл каких-либо сроков начала выпуска новых версий автомобилей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 31 марта заявил, что поставщики найдены.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

лачинов

Ну так ведь и ответка должна быть. Они нам запретили то что нужно, надо запретить то что им нужно.

urbasik

Продукт который необходим врагу для его продовольственной безопасности.Только за рубли или золотишко.

Denis CENTR

Казалось бы, куда падать еще ниже? А нет, можно еще дальше...Какое же безобразное лицемерие.Сам то он,...

number10

Украинских блуждающих мин испугались.