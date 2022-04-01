АвтоВАЗ наладит производство спецверсий Lada к лету

АвтоВАЗ намерен к началу лета 2022 года наладить производство упрощенных версий Lada с минимальным применением иностранных комплектующих, сообщила пресс-служба компании.

Параллельно ведется активная работа по поиску альтернативных решений для ключевых импортных компонентов для скорейшего возвращения к производству стандартных модификаций.

АвтоВАЗ также поддержал предложение Минпромторга РФ принять технический регламент, который позволит снизить требования к безопасности автомобилей.

«Данное решение позволит в условиях нехватки ряда импортных компонентов продолжить производство автомобилей, обеспечить загрузку конвейеров и занятость персонала», — говорится в заявлении компании.

О работе по поиску замены импортных запчастей АвтоВАЗ сообщал 24 марта, но не называл каких-либо сроков начала выпуска новых версий автомобилей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 31 марта заявил, что поставщики найдены.