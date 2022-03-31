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Путин обсудил с канцлером ФРГ переход на оплату газа в рублях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с переходом на оплату газа в рублях, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поручил для недружественных стран перевести расчеты за поставки газа на рубли. Он заявил, что Москва откажется принимать оплату по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Во время телефонного разговора российский лидер объяснил своему канцлеру Германии, что изменение порядка расчетов вводится «из-за того, что «в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами-членами ЕС».

«Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», — говорится в сообщении Кремля.

Шольц ранее выступил против оплаты поставок российского газа в рублях, указав, что контракты предусматривали оплату в евро. Но он отметил, что полный отказ от импорта энергоресурсов из России ударит по экономике Германии.

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