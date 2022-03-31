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Тамара Глоба составила прогноз для знаков Зодиака на 2022 год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз для всех знаков Зодиака на 2022 год. В интервью Надежде Стрелец она рассказала, для кого год станет поворотным в делах и личной жизни, а кому стоит подождать и поберечь сбережения.

У Овнов 2022 год будет удачным в работе, не раз представится возможность карьерного взлета. Внезапный успех ожидается летом и осенью. В этот период Овнам нужно особенно активно браться за новые дела, чтобы улучшить материальное положение. Но будут трудности, связанные с жильем. Вероятны поездки, а также разрыв отношений с ненужными людьми. 

Для Тельцов этот год станет решающим. Все, что Тельцы будут делать в 2022 и 2023 годах, принесет им большие перемены — это задел на последующие 19-20 лет. События и планы, особенно в деловой сфере, могут не принести скорого результата, но оказаться важными для будущего.

Близнецов ждет двойственный год: первая половина принесет перемены в работе, но при этом важно обратить внимание на здоровье. Весна даст шансы вдали от дома — это поездки, поддержка дальних друзей. Летом важно быть аккуратнее с финансами, а в начале осени у представителей знака появятся новые цели и возможности.

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Рожденным под знаком Рака год обещает удачные и интересные поездки. Но в конце весны, а также в конце осени возможны некие внутренние переживания. 2022-й станет годом переосмысления ценностей, перестройки планов. Конец года будет очень удачным.

У Львов будет непростой год — важно обратить внимание на сферу финансов, отношения с деловыми партнерами и конкурентами. Самым сложным временем будет весна, но летом дела Львов наладятся, особенно, если они связаны с поездками. Осень будет важным периодом — наступит время строить новые планы и партнерские отношения.

Девам 2022 год обещает успехи в партнерстве — как личном, так и деловом. Важно работать не в одиночестве, а в команде. Также год значим для семейных дел, возможно укрепление, пополнение семьи. Наиболее важные события ожидаются во второй половине года.

Весам важно беречь близких, особенно детей и других младших родственниках. Возможны перемены в материальных вопросах — отдачу могут принести накопления и вложения, которые были в прошлом. Аккуратнее в делах стоит быть в конце апреля — начале мая, конце июля — начале августа, а также в конце осени. Самое активное время начнется с конца лета.

Благоприятный год ждет Скорпионов. Самыми удачными периодами будут весна и осень. Но стоит быть готовыми к переменам и отпускать прошлое. Не нужно акцентировать внимание на поездках, в приоритетах будут работа, здоровье и быт. Также наступает удачный период для планирования семьи, пополнения.

Стрельцам год обещает поворотные события, наиболее удачно сложатся дела в финансовой сфере, благополучно решатся жилищные вопросы и дела детей. Год хорош для творчества, но с лета возможны внеплановые расходы.

Для Козерогов первая половина 2022 года будет очень успешной, особенно в материальном отношении. Также год удачен для поездок и укрепления родственных связей. Важно внимательно отнестись к домашним делам и отношениям с партнерами, особенно летом.

Водолеям 2022 год принесет перемены, уйдет все лишнее, останется только нужное. Это будет год некой переоценки ценностей. Возможна смена круга общения, помощь от новых знакомых. В приоритете будут темы карьеры и жилья, важно также быть внимательнее к здоровью. Наиболее удачным периодом в материальном плане станет осень.

Рыбы получат компенсацию всех неприятностей недавнего прошлого и авансы судьбы на будущее. 2022 год будет богат на новые возможности, особенно связанные с обучением и поездками. Осень станет наиболее удачным временем, в том числе и для решения вопросов, связанных с семьей и домом.

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