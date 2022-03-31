Самым сложным и кризисным для мира станет 2023 год, это будет период конфликтов и природных катаклизмов, и только после него начнется объединение всех стран, сообщила в интервью астролог Тамара Глоба.

«Март и апрель — период смутный. Это время договоров. Май — период довольно активный. Могут быть провокации с разных сторон и это довольно активная ситуация для всех. Но летний период такой мутный, когда народ будет искать свое место и как бы ситуация отступает после критического мая», — сказала в интервью Надежде Стрелец на YouTube Глоба.

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По ее словам, новые серьезные конфликты начнутся с ноября и перейдут в 2023 год.

«Наиболее сложный период в тройке лет, которые сейчас, идет 2023 год. И только через два, два с половиной года, когда будет четкое ясное урегулирование…. 2023 год коснется природных проблем. Землетрясения, наводнения затронут мировое пространство», —сказала астролог.

Она отметила, что после жестких событий 2023 года у людей всего мира появится желание объединиться, и оно реализуется, начиная с 2024 года.

«Изменится все. Изменится цивилизация, экономика, психология людей. Люди, которые имели много, они опять останутся без всего. А люди, которые не имели ничего, в какой-то нужный момент захватят то, что будет новыми технологиями, финансовыми потоками», — добавила Глоба.

По ее словам, в 2026 году начнется преодоление кризиса отношений, государства станут более открытыми, мир будет строится на дружественной основе.