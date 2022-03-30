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Маски в Новосибирской области можно будет не носить с 30 марта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Новосибирской области решили сделать масочный режим из обязательного рекомендованным. Постановление вступило в силу в среду, 30 марта.

Губернатор Андрей Травников подписал документы о снятии действующих ограничительных мер по противодействию коронавирусу. Масочный режим в общественных местах с 30 марта для граждан носит рекомендательный характер, то есть он не обязателен.

Нововведение не касается работников ряда отраслей — медицины, торговли, транспорта и так далее. При контакте с людьми они обязаны быть в масках, уточнила в среду пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Власти региона добавили, что в случае ухудшения эпидобстановки обязательный масочный режим может вернуться.

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