Маски в Новосибирской области можно будет не носить с 30 марта

Власти Новосибирской области решили сделать масочный режим из обязательного рекомендованным. Постановление вступило в силу в среду, 30 марта.

Губернатор Андрей Травников подписал документы о снятии действующих ограничительных мер по противодействию коронавирусу. Масочный режим в общественных местах с 30 марта для граждан носит рекомендательный характер, то есть он не обязателен.

Нововведение не касается работников ряда отраслей — медицины, торговли, транспорта и так далее. При контакте с людьми они обязаны быть в масках, уточнила в среду пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Власти региона добавили, что в случае ухудшения эпидобстановки обязательный масочный режим может вернуться.