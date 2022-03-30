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Байкальского омуля разрешат ловить на удочку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Hannes Ortlieb / CC BY-SA 4.0

Власти разрешат ловить на удочку байкальского омуля в этом году, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Запрет на вылов байкальского омуля ввели в 2017 году из-за резкого сокращения поголовья и угрозы исчезновения эндемика. Сама рыба, и особенно омулевая икра считаются деликатесом. На нее до сих пор охотятся браконьеры.

«А надо сказать, что мы уже работаем по теме омуля. Этим летом будет разрешена ловля омуля в определенных местах на удочку. С этого начнем. То есть в этом году любительский лов омуля должен открыться. Но не всегда и не везде», — сказал Цыденов.

В Байкале водится более 56 видов рыб. Это распространенные пресноводные окунь, елец, карась, щука. А также ценные — омуль, таймень, хариус, сиг, осетр, налим.

Тема: Туризм в Сибири
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