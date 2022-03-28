Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск повторно заразился коронавирусом.

Предприниматель сообщил об этом в Twitter. Он уточнил, что симптомов у него практически нет, предположив при этом, что вирус быстро мутирует. По мнению Маска, это ограничивает способность иммунитета противостоять инфекции.

Маск на прошлой неделе отправился в Германию на открытие первого европейского автомобильного завода Tesla. На мероприятии присутствовали также канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек.

В конце 2020 года Маск рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией в умеренной форме. При этом он одновременно получил отрицательные и положительные тесты на COVID-19.