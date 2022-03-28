Потепление придет в Забайкалье

Неоднородный характер погоды ожидается в течение недели в Забайкалье, днем воздух будет прогреваться до 13 градусов, сообщила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Забайкальского Гидрометцентра Людмила Лескова.

В первую половину недели ожидается погода без осадков. Ветер будет от слабого до умеренного. Преобладающая температура ночью 11-16 градусов мороза, по северной половине края до 26 градусов, а днем будет гораздо теплее, от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

К концу недели характер погоды изменится. В большинстве районов пройдут осадки в виде мокрого снега. Ветер будет умеренный, днем с порывами до 18 метров в секунду.

Температура ночью составит 3-8 градусов мороза, по северным районам до 13 градусов мороза. Днем ожидается 8-13 градусов тепла, по северной половине края 1-6 градусов тепла.