Лавров заявил, что Запад объявил России тотальную войну

Запад не скрывает, что цели его политики состоят в том, чтобы задушить и уничтожить российскую экономику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

«Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, "тотальную войну" — этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Российской Федерацией», — цитирует ТАСС Лаврова.

Он отметил, что цели Запада «не скрываются, они декларируются публично — разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом».

По словам Лаврова, в этом «санкционном беспределе» становится очевидным, что всем ценностям, которые западные коллеги проповедовали России, — свободе выражения мнений, рыночной экономике, неприкосновенности частной собственности, презумпции невиновности – «грош цена».