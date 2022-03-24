НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Western Union прекратила проведение денежных переводов в России

Источник:
Sibnet.ru
252 0
Фото: Richard Allaway / Attribution License

Платежная система Western Union, в соответствии с ранее принятым решением, останавливает проведение денежных переводов в Российской Федерации с 24 марта 2022 года, говорится в заявлении компании.

Денежные переводы российских клиентов, отправленные в другие страны и не полученные до 24 марта, будут доступны в любое время. Исключение составляют транзакции из России в Беларусь — в этом случае средства можно будет только вернуть отправителю.

Российские отправители, которые захотят получить возврат денег, должны обращаться в отделения «Почты России».

Western Union заявила о намерении прекратить работу на территории России еще 10 марта, дав своим партнерам и клиентам две недели, чтобы подготовиться к остановке сервиса

The Western Union Company — американская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг денежного посредничества.

Тема: Санкции против России
Франция заморозила активы Банка России на 22 млрд евро
Медведев призвал немцев отказаться от мяса ради борьбы с Россией
Сбербанк ввел ограничения на валютные переводы
Белый дом шутливо ответил на санкции России против Байдена
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Оптическая иллюзия с кошкой выявит оптимистов и пессимистов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
57
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
34
Навального приговорили к девяти годам строгого режима
33
Чубайс покинул пост представителя президента и уехал из России