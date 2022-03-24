Western Union прекратила проведение денежных переводов в России

Платежная система Western Union, в соответствии с ранее принятым решением, останавливает проведение денежных переводов в Российской Федерации с 24 марта 2022 года, говорится в заявлении компании.

Денежные переводы российских клиентов, отправленные в другие страны и не полученные до 24 марта, будут доступны в любое время. Исключение составляют транзакции из России в Беларусь — в этом случае средства можно будет только вернуть отправителю.

Российские отправители, которые захотят получить возврат денег, должны обращаться в отделения «Почты России».

Western Union заявила о намерении прекратить работу на территории России еще 10 марта, дав своим партнерам и клиентам две недели, чтобы подготовиться к остановке сервиса

The Western Union Company — американская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг денежного посредничества.