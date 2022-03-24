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Туалеты для туристов построят в Бурятии на 40 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Власти выделят 40 миллионов рублей на строительство туалетов в туристических местах Бурятии, сообщает правительство региона.

«У нас на всех туристических направлениях с туалетами полнейшая проблема. Ни в местах массового отдыха, ни по трассам нормальных туалетов нет. Есть хорошие туалеты в придорожных кафе, но сложилась такая негативная тенденция, когда кафе замыкают туалеты. Если ничего не купили, ключ не получите, ходите куда угодно», — сказал запред правительства региона Вячеслав Цыбикжапов.

40 миллионов рублей из республиканского бюджета направят на благоустройство популярных туристических мест, в том числе и на строительство туалетов.

Глава Бурятии поручил начать подготовку к наплыву туристов, обеспечив высокое качество оказываемых услуг, при этом не допустить кратного роста цен на фоне повышенного спроса.



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