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Документальный фильм про Сергея Бодрова эксклюзивно вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Брат»

Документальный проект «Нас других не будет» про жизнь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего эксклюзивно вышел в видеосервисе Wink.

О Бодрове-младшем в фильме рассказывают его коллеги, друзья и родные. Биография актера известна, и это сюжет с трагическим финалом. Но известный кинокритик и документалист Петр Шепотинник взял на себя непростую задачу — сделать эту историю оптимистичной.

В фильм «Нас других не будет» вошли эпизоды из прошлых интервью с самим Сергеем Бодровым, с режиссером Алексеем Балобановым, музыкантом Вячеславом Бутусовым и другими.

Посмотреть фильм «Нас других не будет»можно в видеосервисе Wink, где проект представлен эксклюзивно. История Бодрова-младшего есть в любой из четырех подписок — «Оптимальный», «Трансформер Акция», «Wink 5 в 1» и «Wink+more.tv».

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Antares

Курилы - русская земля. Была, есть и будет!

kygear

Не получится..Так как в ООН нет границ между территориями.А украина это одуревшая на нацизме провинция...