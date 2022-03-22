Документальный фильм про Сергея Бодрова эксклюзивно вышел в Wink

Документальный проект «Нас других не будет» про жизнь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего эксклюзивно вышел в видеосервисе Wink.

О Бодрове-младшем в фильме рассказывают его коллеги, друзья и родные. Биография актера известна, и это сюжет с трагическим финалом. Но известный кинокритик и документалист Петр Шепотинник взял на себя непростую задачу — сделать эту историю оптимистичной.

В фильм «Нас других не будет» вошли эпизоды из прошлых интервью с самим Сергеем Бодровым, с режиссером Алексеем Балобановым, музыкантом Вячеславом Бутусовым и другими.

Посмотреть фильм «Нас других не будет»можно в видеосервисе Wink, где проект представлен эксклюзивно. История Бодрова-младшего есть в любой из четырех подписок — «Оптимальный», «Трансформер Акция», «Wink 5 в 1» и «Wink+more.tv».