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Прямой рейс из Улан‑Удэ в Кызыл запустят в мае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прямой авиарейс из Кызыла в Улан-Удэ начнет с мая летать раз в неделю, сообщил в телеграм-канале глава Тувы Владислав Ховалыг.

«Межрегиональные авиарейсы не только облегчают жизнь граждан, делают также отдых внутри страны доступным и интересным. Так в нас укрепляется чувство, что мы живем в единой стране», — написал Ховалыг.

По его словам, в Бурятии учится много студентов из Тувы, работают жители республики.

К запуску рейса приложили усилия правительства обеих республик и федеральные власти. Сейчас дорабатываются детали.

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