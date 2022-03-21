Франция заморозила активы Банка России на 22 млрд евро

Франция заморозила средства Центрального банка России на сумму 22 миллиарда, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

На территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам, а также задержаны две больших яхты общей стоимостью 150 миллионов евро, цитирует ТАСС Ле Мэра.

«С тех пор, как мы впервые в истории Министерства экономики и финансов учредили центр, который объединяет усилия сотни сотрудников службы финансовой разведки TRACFIN, казначейства, таможни и Главного управления государственных финансов, мы смогли выявить и заморозить активы российских олигархов на общую сумму в 850 миллионов евро на территории Франции помимо 22 миллиардов евро ЦБ РФ», — сказал министр.

Ле Мэр уточнил, что заморозка недвижимости не подразумевает отчуждение имущества в пользу государства. Речь идет о том, чтобы владельцы не смогли ее перепродать или использовать с целью получения прибыли.

«Обоснованием для конфискации может послужить нарушение уголовного кодекса», — уточнил министр, приведя в пример случай с конфискацией одной из яхт, владелец которой, по его словам, пытался вывести ее из французских вод в нарушение европейских санкций.