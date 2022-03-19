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Оптическая иллюзия с кошкой выявит оптимистов и пессимистов

Источник:
New York Post
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Фотография с изображением кота на лестнице поможет помочь людям лучше понять природу своей личности и выявить оптимистов и пессимистов, соответствующее изображение опубликовано изданием New York Post.

Авторы статьи уверяют, что если человеку кажется, что кошка идет по ступеням по лестнице вверх, то это признак того, что он является оптимистом. Кроме этого, такая интерпретация подтверждает стремление двигаться к своему успеху.

Фото: © 9Gag.com

Если человеку кажется, что кошка спускается, то с большей вероятностью такой гражданин склонен к пессимистичному взгляду на мир. Впрочем, есть и плюсы — такие люди менее склонны доверять окружающим и их сложнее обмануть.

При этом иллюзия в любом случае допускает двойное толкование картинки. Например, «оптимисты» отмечают, что ступеньки слишком крутые, если считать, что кот спускается. В свою очередь, «пессимисты» указывают, что тень от кошки намекает, что источник света вверху.

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