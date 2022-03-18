«Аванград» разгромил «Металлург» в первой игре полуфинала плей-офф

Омский «Авангард» одержал уверенную победу над «Металлургом» со счетом 8:1, в первом период ястребы забросили четыре шайбы в ворота магнитки.

«Авангард» мощно начал матч с «Металлургом», забросив в первом периоде четыре шайбы. Счет открыл Иван Телегин на второй минуте периода. Также шайбы на счету Дамира Шарипзянова, Наиля Якупова и Николая Прохоркина.

Второй период оказался для омичей не менее результативным. Сначала «Металлург» уменьшил разрыв в счете, шайбу в ворота Шимона Грубеца забросил Брендэн Лайпсик. Но ответом ястребов стали три заброшенные шайбы от Кирилла Семенова, Дамира Шарипзянова и Николая Прохоркина.

«Добивать» магнитку «Авангард» продолжил и в третьем периоде. Забил Тимофей Давыдов, для которого шайба стала первой в КХЛ и плей-офф. «Металлургу» не удалось отыграться, и победу в первой игре серии полуфинала Востока забрали омичи.

КХЛ: расписание игр плей-офф

В плей-офф команды играют до четырех побед. После первой игры счет в серии «Авангард»-«Металлург» — 1:0 в пользу ястребов. Следующая игра пройдет в воскресенье, 20 марта.