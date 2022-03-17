Водителю в Новосибирске предложили зарплату в 400 тыс.

Сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий марта. Первое место в Новосибирске заняла позиция водителя-экспедитора с зарплатой до 400 тысяч рублей в месяц.

Самая высокая зарплата доступна водителю-экспедитору с личным рефрижератором — до 400 тысяч рублей в месяц. От соискателя, который должен перевозить продукты, требуется наличие собственного рефрижератора 5-10 тонн и гидроборта, а также ответственность и исполнительность. Опыт работы и образование не имеют значения.

Второе место заняла позиция менеджера по продаже объектов недвижимости. Ему готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц.

Также до 160 тысяч рублей в месяц обещают курьеру, столько же — водителю категории Е с опытом в сфере междугородних перевозок.