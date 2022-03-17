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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Водителю в Новосибирске предложили зарплату в 400 тыс.

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Oleksii Leonov / Attribution License

Сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий марта. Первое место в Новосибирске заняла позиция водителя-экспедитора с зарплатой до 400 тысяч рублей в месяц.

Самая высокая зарплата доступна водителю-экспедитору с личным рефрижератором — до 400 тысяч рублей в месяц. От соискателя, который должен перевозить продукты, требуется наличие собственного рефрижератора 5-10 тонн и гидроборта, а также ответственность и исполнительность. Опыт работы и образование не имеют значения.

Второе место заняла позиция менеджера по продаже объектов недвижимости. Ему готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц.

Также до 160 тысяч рублей в месяц обещают курьеру, столько же — водителю категории Е с опытом в сфере междугородних перевозок.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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Топ комментариев

gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.
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