Водителю в Новосибирске предложили зарплату в 400 тыс.

Сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий марта. Первое место в Новосибирске заняла позиция водителя-экспедитора с зарплатой до 400 тысяч рублей в месяц.
Самая высокая зарплата доступна водителю-экспедитору с личным рефрижератором — до 400 тысяч рублей в месяц. От соискателя, который должен перевозить продукты, требуется наличие собственного рефрижератора 5-10 тонн и гидроборта, а также ответственность и исполнительность. Опыт работы и образование не имеют значения.
Второе место заняла позиция менеджера по продаже объектов недвижимости. Ему готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц.
Также до 160 тысяч рублей в месяц обещают курьеру, столько же — водителю категории Е с опытом в сфере междугородних перевозок.
gray405я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...
нина90Свежо придание да верится с трудом!
Вася 22Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???
ifhbrjdА пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.