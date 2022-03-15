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Мишустин запретил вывозить сахар в третьи страны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство России ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня и экспорта сахара за пределы ЕАЭС до 31 августа, сообщила пресс-служба правительства.

Россияне начали скупать сахар в магазинах и его запасы на полках стали быстро сокращаться. Хотя оптовые запасы сахара существуют.

Для защиты внутреннего рынка правительство ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. В евразийский союз входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.

Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.

Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. Так, поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

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