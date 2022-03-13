Блогерша прославилась благодаря легкому способу стирки носков

Жительница Австралии Каролина Макколи прославилась в социальной сети благодаря легкому способу стирки носков, позволяющем вернуть им внешний вид.

Макколи регулярно в TikTok дает рекомендации по стирке и уборке дома. В одном из последних видео женщина рассказала, как правильно стирать грязные носки белого цвета. Публикация стала вирусной и набрала более 30 тысяч просмотров в ее аккаунте.

«Обещаю, ваши носки будут как новые!» — приводит «Лента.ру» слова блогерши в описании к ролику. Зрители поблагодарили ее за предложенный лайфхак.

Способ заключается в следующем: необходимо распылить на пятна средство под названием Sard Super Power Stain Remover Spray, стоимость которого составляет шесть долларов.

После этого австралийка советует оставить носки на пять минут, чтобы средство впиталось, после чего отправить их в стиральную машинку с порошком и запустить цикл с горячей водой.