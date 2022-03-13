НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Блогерша прославилась благодаря легкому способу стирки носков

Источник:
«Лента.ру»
492 1
Фото: © Sibnet.ru

Жительница Австралии Каролина Макколи прославилась в социальной сети благодаря легкому способу стирки носков, позволяющем вернуть им внешний вид.

Макколи регулярно в TikTok дает рекомендации по стирке и уборке дома. В одном из последних видео женщина рассказала, как правильно стирать грязные носки белого цвета. Публикация стала вирусной и набрала более 30 тысяч просмотров в ее аккаунте.

«Обещаю, ваши носки будут как новые!» — приводит «Лента.ру» слова блогерши в описании к ролику. Зрители поблагодарили ее за предложенный лайфхак.

Способ заключается в следующем: необходимо распылить на пятна средство под названием Sard Super Power Stain Remover Spray, стоимость которого составляет шесть долларов.

После этого австралийка советует оставить носки на пять минут, чтобы средство впиталось, после чего отправить их в стиральную машинку с порошком и запустить цикл с горячей водой.

Еще по теме
Instagram Белого дома превратился в русский чат
Соцсети с юмором встретили 23 февраля. ФОТО
Захарова назвала генсека НАТО «сбитым летчиком»
Раскрыта загадка длинного стола на встрече Путина и Макрона
смотреть все
Жизнь #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мэр Новокузнецка придумал замену McDonald’s
Новосибирского полицейского обвинили в изнасиловании падчерицы
Бюджетникам и многодетным в Красноярске власти помогут гасить ипотеку
Пятизвездочный отель достроят на Алтае в 2022 году
Самое популярное
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Google вводит санкции: как сохранить почту и пароли
Обсуждение (1)
Картина дня
Киев заявил о движении Украины и России к компромиссу
Эксперт предложил меры для выравнивания курса доллара
Минобороны показало видео удара вертолетов по бронетехнике ВСУ
Найдено пропавшее судно легендарного путешественника
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

лачинов

До последнего будут поставлять. Валюта нужна позарез. Причем срочно.А насчет независим ... Если кампании...

alemtin

Хахаха! Бегал от России, а забанила англичанка Это типа многоходовочка Путина Достал олигархов даже...
Sibnet.Ru