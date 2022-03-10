«Авангард» поборется с «Ак Барсом» за полуфинал Восточной конференции

Пятая игра «Аванграда» и «Ак Барса» пройдет в Казани 10 марта, при победе омичей в матче участие казанцев в чемпионате будет завершено.

По итогам четырех встреч «Ак Барса» и «Авангарда» омская команда одержала три победы. Участники плей-офф играют до четырех побед, и пятый матч для команд может стать решающим.

Игра «Авангард»-«Ак Барс» пройдет 10 марта в 19.30 (мск).

Последний раз омичи встречались с казанцами в 1/4 финала Восточной конференции в сезоне 2018/19. Тогда «Авангарду» хватило четырех игр, чтобы одолеть соперника.

Сезон 2021/22 выдался для клубов сложным. Сначала был досрочно завершен регулярный чемпионат из-за острой ситуации с коронавирусом. Команды вышли в плей-офф по проценту набранных очков.

Перед стартом плей-офф часть легионеров покинула российские клубы КХЛ из-за политической ситуации на Украине, также из лиги вышли финский клуб «Йокерит» и «Динамо Рига».