Пятая игра «Сибири» и «Салавата Юлаева» может оказаться решающей

«Сибирь» проведет пятую игры с уфимским «Салаватом Юлаевым», после четырех встреч счет в серии — 3:1, проигрыш в этой игре новосибирцев будет означать завершение участия чемпионате КХЛ.

За четыре игры серии «Сибирь» смогла победить уфимцев только один раз в третьем овертайме. Эта игра стала самой длинной в истории новосибирцев. Теперь у «Сибири» нет шанса на ошибку, первый проигрыш завершит участие клуба в чемпионате.

«Никто руки не опускает, все заряжены. Будем биться в Уфе», — сказал главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов после третьего поражения.

Пятая игра «Сибири» и «Салавата Юлаева» пройдет в Уфе 10 марта в 21.00 (17.00 мск).

Тем временем уже определились некоторые пары полуфинала конференций. В полуфинале Запада сыграют СКА со «Спартаком», и ЦСКА с победителем пары «Северсталь»-«Динамо М». На Востоке в полуфинал уже вышли «Металлург» и «Трактор».