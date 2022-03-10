Пятая игра «Сибири» и «Салавата Юлаева» может оказаться решающей

«Сибирь» проведет пятую игры с уфимским «Салаватом Юлаевым»,
после четырех встреч счет в серии — 3:1, проигрыш в этой игре новосибирцев будет
означать завершение участия чемпионате КХЛ.
За четыре игры серии «Сибирь» смогла победить уфимцев только
один раз в третьем овертайме. Эта игра стала самой длинной в истории новосибирцев.
Теперь у «Сибири» нет шанса на ошибку, первый проигрыш завершит участие клуба в
чемпионате.
«Никто руки не опускает, все заряжены. Будем биться в Уфе», —
сказал главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов после третьего поражения.
Тем временем уже определились некоторые пары полуфинала конференций. В полуфинале Запада сыграют СКА со «Спартаком», и ЦСКА с победителем пары «Северсталь»-«Динамо М». На Востоке в полуфинал уже вышли «Металлург» и «Трактор».