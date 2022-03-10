НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина лишилась боевой авиации и ПВО

Источник:
РИА Новости
543 4
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Украина потеряла боевое управление авиацией и противовоздушной обороной страны, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«За время проведения операции Вооруженными силами России уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности», — сказал Конашенков.

По его словам, уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. «Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины», — подчеркнул Конашенков

По его словам, сейчас система ПВО украинских войск носит только очаговый характер и не способна существенно противостоять российской авиации. Благодаря этому ВКС с начала только 9 марта уничтожили 49 военных объектов ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВоенная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА

Конашенков отметил, что на Украине практически не осталось подготовленных военных летчиков первого и второго класса, при этом около 90% военных аэродромов выведены из строя. Потери ВСУ достигли 89 боевых самолетов и 57 вертолетов.

«Фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины», — сказал он. Часть самолетов ВСУ перебазировалась в Румынию и не участвует в боях, сообщил представитель Минобороны России.

Еще по теме
Минобороны признало наличие срочников на Украине
Найден секретный приказ о подготовке Киевом наступления на Донбасс
Ночную работу «Аллигаторов» на Украине показали на видео
Путин пообещал не отправлять на Украину срочников и резервистов
смотреть все
Оборона #Армия #Оружие #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Омский губернатор посчитал санкции шансом для укрепления России
Пятая игра «Сибири» и «Салавата Юлаева» может оказаться решающей
Наркотики пытались отправить в ангарскую колонию с помощью арбалета
Новосибирская фармкомпания запустит производство 50 новых дженериков
Самое популярное
Макс Барских выбросил на помойку статуэтку премии RU.TV
Великий пост: календарь питания на семь недель
Евросоюз решил полностью отказаться от российского газа
«Русская Медиагруппа» прервала сотрудничество с украинскими артистами
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
37
Российский гимнаст ответит за букву Z на форме
34
Путин предостерег от введения беспилотной зоны над Украиной
30
Путин пообещал не отправлять на Украину срочников и резервистов
28
Зеленский согласился на поиск компромисса по Крыму и Донбассу
27
Аналитик предрек миру голод без российской пшеницы
Sibnet.Ru