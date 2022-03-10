Украина лишилась боевой авиации и ПВО

Украина потеряла боевое управление авиацией и противовоздушной обороной страны, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«За время проведения операции Вооруженными силами России уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности», — сказал Конашенков.

По его словам, уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. «Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины», — подчеркнул Конашенков

По его словам, сейчас система ПВО украинских войск носит только очаговый характер и не способна существенно противостоять российской авиации. Благодаря этому ВКС с начала только 9 марта уничтожили 49 военных объектов ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА

Конашенков отметил, что на Украине практически не осталось подготовленных военных летчиков первого и второго класса, при этом около 90% военных аэродромов выведены из строя. Потери ВСУ достигли 89 боевых самолетов и 57 вертолетов.

«Фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины», — сказал он. Часть самолетов ВСУ перебазировалась в Румынию и не участвует в боях, сообщил представитель Минобороны России.