Россия начала спецоперацию против Украины. И уже первые часы показали, что военные потенциалы государств несопоставимы. Какими ресурсами, военной техникой и вооружениями располагают российская и украинская армии?

Россия в мировой табели о рангах военного потенциала занимает второе место (после США), а Украина — 22 место, такова оценка международной компании Global Firepower, ежегодно составляющей рейтинги оборонной мощи государств.

По всем военным параметрам Россия превосходит Украину. По расходам на оборону — в 14 раз. К тому же, Россия практически полностью перевооружила свою армию на современную технику. Украинская же армия имеет старое советское вооружение.

По мнению военных экспертов, украинская армия после череды катастрофических поражений в 2014- 2015 годах серьезно преобразилась. Она стала сильнее, организованней. Ее подучили западные инструкторы. Но противостоять российским вооруженным силам она не в состоянии.

Российская армия после военного конфликта с Грузией в 2008 году полностью преобразилась: в вооружении, подготовке, структуре. С одной стороны, она сохранила советскую военную школу, с другой — приобрела много нового, в том числе боевой опыт в Сирии.