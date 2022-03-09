НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Штормовое предупреждение объявили в Бурятии и Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
210 0
Фото: © Sibnet.ru

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Бурятии и Забайкальском крае из-за сильного ветра, мокрого снега и гололедицы.

По информации Бурятского гидрометцентра, 9 марта и ночью 10 марта по республике ожидается усиление ветра местами до 24 метров в секунду, метели, мокрый снег.

В северной половине Бурятии местами будут сильные снегопады, налипание мокрого снега на проводах, с последующим похолоданием на 8 и более градусов. На дорогах гололедица, снежные накаты, заносы.

В среду и четверг в Забайкальском крае выпадет снег и мокрый снег, ветер усилится до 22 метров в секунду, ожидаются метели, на автодорогах гололедица, снежные накаты, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Еще по теме
Группа туристов попала под лавину в Бурятии
Пухляш из Little Big приехал на Байкал для съемок шоу
Новые очистные сооружения запустили на берегу Байкала
Бурятские буддисты «в трудный час» помолятся за российских военных
смотреть все
Сибирь #Бурятия #Забайкалье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Сериал «Елизавета»: рожденная стать царицей
08.03.2022 13:09
info.sibnet.ru
Фильмы и кинозалы: жизнь после санкций
06.03.2022 21:32
info.sibnet.ru
«Одиннадцать молчаливых мужчин»: наши футболисты англичан наказали
18.02.2022 10:12
info.sibnet.ru
Главные фильмы 2021 года, которые стоит пересмотреть
01.01.2022 20:37
Самое популярное
Макс Барских выбросил на помойку статуэтку премии RU.TV
Великий пост: календарь питания на семь недель
Путина порадовала изоляция России
Шнуров спел о некрасивом поступке элиты в трудные для России времена
Обсуждение (0)
Картина дня
Валютные операции для россиян ограничены на полгода
США признали наличие биолабораторий на Украине
Путин ввел антикризисные меры по поддержке людей и бизнеса
Поклонская привезла продукты и лекарства украинцам
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Опасные находки: почему нельзя поднимать ножи, кресты и кольца
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Vitall2005

Это вообще кто такой? Первый раз слышу про него.

ponhik78

Ну да))) Газ уже 4000 за килокуб. Хочешь не хочешь, а зауважаешь)))

Disobedient

но по секте айфонопоклонников это серьезный психологический удар. Не помнишь как они ночами в очередях...

xarakire

Да да помню, там ещё были уникумы которые почки продавали!
Sibnet.Ru