Штормовое предупреждение объявили в Бурятии и Забайкалье

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Бурятии и Забайкальском крае из-за сильного ветра, мокрого снега и гололедицы.

По информации Бурятского гидрометцентра, 9 марта и ночью 10 марта по республике ожидается усиление ветра местами до 24 метров в секунду, метели, мокрый снег.

В северной половине Бурятии местами будут сильные снегопады, налипание мокрого снега на проводах, с последующим похолоданием на 8 и более градусов. На дорогах гололедица, снежные накаты, заносы.

В среду и четверг в Забайкальском крае выпадет снег и мокрый снег, ветер усилится до 22 метров в секунду, ожидаются метели, на автодорогах гололедица, снежные накаты, сообщает ГУ МЧС России по региону.