Штормовое предупреждение объявили в Бурятии и Забайкалье

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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Бурятии и Забайкальском крае из-за сильного ветра, мокрого снега и гололедицы.
По информации Бурятского гидрометцентра, 9 марта и ночью 10 марта по республике ожидается усиление ветра местами до 24 метров в секунду, метели, мокрый снег.
В северной половине Бурятии местами будут сильные снегопады, налипание мокрого снега на проводах, с последующим похолоданием на 8 и более градусов. На дорогах гололедица, снежные накаты, заносы.
В среду и четверг в Забайкальском крае выпадет снег и мокрый снег, ветер усилится до 22 метров в секунду, ожидаются метели, на автодорогах гололедица, снежные накаты, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Vitall2005Это вообще кто такой? Первый раз слышу про него.
ponhik78Ну да))) Газ уже 4000 за килокуб. Хочешь не хочешь, а зауважаешь)))
Disobedientно по секте айфонопоклонников это серьезный психологический удар. Не помнишь как они ночами в очередях...
xarakireДа да помню, там ещё были уникумы которые почки продавали!