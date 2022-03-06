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Наука полностью расшифровала геном картофеля

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Китайские и немецкие ученые впервые полностью расшифровали геном картофеля, что помогло им раскрыть историю эволюции этого корнеплода и выделить участки ДНК, связанные с ростом и стойкостью к болезням, сообщает пресс-служба немецкого Института селекции растений (IPZ).

«Расшифровка генома картофеля позволит нам запустить высокоэффективные программы по селекции этого корнеплода, которые позволят создать новые сорта, обладающие высокой урожайностью и при этом стойкие к глобальному потеплению, что станет критически важным в ближайшие десятилетия», — цитирует ТАСС профессора Корбиниана Шнеебергера.

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Выращиванию картофеля мешают многие болезни и различные вредители, такие как колорадский жук и нематоды. Ученые пытаются бороться с ними, создавая новые сорта картофеля, лишь небольшая часть которых используется в сельском хозяйстве, так как данный корнеплод плохо поддается селекции.

Профессор Шнеебергер и его коллеги получили потенциальное решение для этой проблемы. Ученые долго не могли добиться этого из-за крайне сложного устройство генома картофеля — он состоит из четырех идентичных наборов хромосом, содержащих в себе большое число повторов.

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