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Власти объяснили причину отключения терминалов в томских автобусах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Терминалы сломались в автобусах Томска из-за технического сбоя, а не из-за хакерской атаки. Их работа уже восстановлена.

По данным городской администрации, в автобусах маршрутов №№ 4, 8/9, 11, 12, 19, 20, 29, 53 утром в субботу отключились терминалы Сбербанка, по которым проходит оплата проезда. Предполагалось, что причина в хакерской атаке.

После полудня администрация города сообщила, что неполадки в системе оплаты проезда восстановили.

«По уточненной информации Сбербанка, произошел технический сбой работы терминалов, не связанный с хакерами», — говорится в сообщении.

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Сибирь #Томск #Транспорт и дороги
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