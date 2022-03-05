QR-коды отменили в Иркутской области

Система QR-кодов о прививках против коронавирусной инфекции перестала действовать в Иркутской области, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«С учетом нынешней эпидситуации принято решение отменить QR-коды, а также ограничительные нормы по заполняемости кинотеатров, театров, музеев, концертных залов и заведений общепита», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Система QR-кодов в торговых комплексах и других общественных местах действовала в Приангарье с 30 октября 2021 года.