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«Норникель» возведет новую обогатительную фабрику в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Норникель»

Компания «Норильский никель» построит новую обогатительную фабрику на севере Красноярского края в 2023 году, сообщил гендиректор компании «Медвежий ручей» (дочка «Норникеля») Владимир Зайцев на Красноярском экономическом форуме.

«Эта фабрика будет значимой по производительности — 18 млн тонн руд в год. Первый пусковой комплекс возьмет всю руду карьера "Медвежий ручей", впоследствии будет перерабатывать (медно-никелевую) руду Талнахского рудного узла. Фабрика будет иметь две технологические цепочки, чтобы перерабатывать и руду Талнахского узла, и руду "Медвежьего ручья", и шахты "Заполярной», — цитирует ТАСС Зайцева.

К строительству новой обогатительной фабрики «Норникель» приступит в 2023 году. Согласно данным компании, первый комплекс новой фабрики будет запущен в 2027 году, через год будет запущен второй комплекс.

Новая фабрика станет часть «Южного кластера», в него входят северная часть месторождения Норильск-1, рудник «Заполярный», карьер «Медвежий ручей» и уже действующая Норильская обогатительная фабрика. Общий объем инвестиций в реализацию проекта по развитию кластера составит 90 миллиардов рублей.

 
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лачинов

Толк то хоть есть от нашего потакания капризам украинской стороны? Что то не слышно чтобы кто то упрекнул...

ponhik78

Да и не стараются в общем то)))

лачинов

Именно этот думаю в течении пары недель. А вот в перспективе ... Лично мне кажется что идея многополярного...

Руслан Малець

Ну это не World of Tanks играть.
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