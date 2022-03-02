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#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Кузбасс переименовали в КуZбасс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Кузбасса

Глава Кузбасса Сергей Цивилев инициировал акцию по поддержке российской спецоперации на Украине буквой Z в названии региона в официальных документах правительства, сообщила пресс-служба администрации правительства области.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее призвал поддержать солдат на передовой, нанеся на свой автомобиль знак Z.

«В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z — в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. КуZбасс — Zа Родину», — заявил Цивилев.

С 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию, цель которой — демилитаризация и денационализация республики. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

Тема: Военная операция на Украине
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