Банки посоветовали носить с собой пластиковые карты

Бесконтактные платежи смартфоном через Apple Pay и Google Pay стали проходить не везде, поэтому лучше иметь при себе пластиковую карту.

В связи с военной спецопераций по защите жителей Донбасса со стороны мирового сообщества в отношении России применяется множество санкций — политических и экономических. В том числе под санкции попали ведущие банки страны: Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, «Открытие» и другие.

«Дело в том, что у банков, попавших под жесткие санкции, может нестабильно работать прием платежей», — говорится в сообщении «Альфа-банка».

При этом по пластику все платежи проходят без проблем. Поэтому лучше всегда носить с собой актуальные пластиковые банковские карты.

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В том, что касается пластиковых карт, Visa и Mastercard продолжают работать на территории России через Национальную систему платежных карт (НСПК). Но теперь ими нельзя расплатиться за рубежом.

Новые карты международных систем Visa и Mastercard теперь нельзя получить в санкционных банках. Однако уже выданные карты будут работать внутри России до истечения срока, приводит РИА Новости сообщение НСПК.