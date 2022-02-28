Томская область отменила часть COVID-ограничений

Работа дополнительного образования и плановая медпомощь возобновятся в Томской области, сообщила в понедельник администрация региона.

Региональный оперштаб решил возобновить работу учреждений дополнительного образования со 2 марта в обычном режиме. С 1 февраля учреждения дополнительного образования всех форм собственности в Томской области работали только дистанционно.

«Заболеваемость среди детей в Томске пошла на спад, и это позволяет нам открыть для очного посещения кружки, секции, школы искусств. По этой же причине могут начать работу детские игровые залы при условии 50-процентной заполняемости», — сказал губернатор региона Сергей Жвачкин.

Также в Томской области возобновится плановая медицинская помощь, но жителей призвали соблюдать все меры предосторожности.