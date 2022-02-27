Илон Маск анонсировал возможности игрового ПК для автомобилей Tesla

Илон Маск заявил о переносе в ближайшем будущем библиотеки Steam на автомобили Model S и Model X. Перенос не потребует от разработчиков отдельных усилий по портированию игр.

«Вместо того чтобы портировать отдельные игры в информационно-развлекательную систему автомобиля, цель Tesla — позволить владельцам в будущем играть во все игры в Steam, что больше отвечает долгосрочным интересам», — ответил Маск на вопрос игрового журналиста Райана Маккефри в Twitter.

В момент выпуска Tesla Model S и Model X компания Илона Маска уделила отдельное внимание тому факту, что производительность встроенного процессора автомобилей сравнима с производительностью PlayStation 5.

В беседе с журналистом Маск подтвердил информацию о том, что на электрическом пикапе Cybertruck будет поддержка скандального игрового хита Cyberpunk 2077 и других игр. Поставки нового автомобиля от Tesla анонсированы на 2023 год.