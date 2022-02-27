НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Илон Маск анонсировал возможности игрового ПК для автомобилей Tesla

Источник:
Sibnet.ru
207 0
Автомобиль Tesla
Фото: © capitalstreet_fx06 / Pixabay License

Илон Маск заявил о переносе в ближайшем будущем библиотеки Steam на автомобили Model S и Model X. Перенос не потребует от разработчиков отдельных усилий по портированию игр.

«Вместо того чтобы портировать отдельные игры в информационно-развлекательную систему автомобиля, цель Tesla — позволить владельцам в будущем играть во все игры в Steam, что больше отвечает долгосрочным интересам», — ответил Маск на вопрос игрового журналиста Райана Маккефри в Twitter.

В момент выпуска Tesla Model S и Model X компания Илона Маска уделила отдельное внимание тому факту, что производительность встроенного процессора автомобилей сравнима с производительностью PlayStation 5. 

Автомобили Lada снова подорожают

В беседе с журналистом Маск подтвердил информацию о том, что на электрическом пикапе Cybertruck будет поддержка скандального игрового хита Cyberpunk 2077 и других игр. Поставки нового автомобиля от Tesla анонсированы на 2023 год.

Еще по теме
iPhone 14 станет самым автономным
Xiaomi выпустила бюджетный мини-компьютер
Xiaomi выпустила обновленную «умную» ТВ‑приставку
iPhone смогут принимать платежи с банковских карт
смотреть все
Авто #Гаджеты #Консоли #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Травников озвучил судьбу ЛДС в случае отмены МЧМ по хоккею
Слезы, маски и ОМОН: новосибирцы вышли на антивоенный митинг
Новосибирцы вышли на площадь Ленина с лозунгами «Нет войне»
Роспотребнадзор дал советы по выбору свежих роз в магазине
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль признал санкции Запада «серьезными»
Микронезия разорвала дипломатические отношения с Россией
Киев отказался от переговоров с Москвой
Россия ужесточит контроль за оборотом гражданского оружия
О самом главном
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

doom33

аххаха а как доставляют? телепортируют? ахахха клоун

Disobedient

На них у бандерлогов только и надежда. Ладно хоть маски одели, раньше также выходили против масок протестовали.)))...

karuto

Микронезия - это серьезно. Гуам там, Науру и прочие Карибати.

doom33

пупсик надо еще что бы тебе кто то там летать разрешил аххаха. ты с максимкой с одной реальности?
Sibnet.Ru