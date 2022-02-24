Автомобили Lada снова подорожают

АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada с 1 марта из-за изменения курсов валют и дефицита деталей, модели станут дороже на 14-30 тысяч рублей.

АвтоВАЗ разослал в дилерские центры письмо об очередном подорожании Lada, пишет Лада.Онлайн. «Отличный вариант использовать свои сбережения в рублях и вообще — купить автомобиль до того, как на рынке изменятся цены. Очередное повышение уже с 1 марта», — отмечается в соцсети «ВКонтакте» ижевский дилер «Иж-Лада».

По данным группы KVIRING DRIVE VK SHOP во «ВКонтакте», Lada Granta подорожает на 14 тысяч рублей, Vesta — на 20 тысяч рублей, а Largus — на 30 тысяч рублей.

В прошлый раз АвтоВАЗ переписал прайс-листы в январе 2022 года, тогда цены на машины увеличились на сумму от 11 тысяч до 82 тысяч рублей. Причинами подорожания автомобилей называли изменение курсов валют, увеличение стоимости металла и дефицит деталей.