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Конфликт в Донбассе
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре, объектам ПВО, военным аэродромам на Украине, сообщает Министерство обороны РФ.

СМИ сообщают о многочисленных взрывах и пожарах в украинских города после того, как в 5.00 мск в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — цитирует РИА Новости заявление Минобороны.

Вооруженные силы России никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят, заверили в российском военном ведомстве. Гражданскому населению ничего не угрожает, сказали в Минобороны. 

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Оборона #Военная политика #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

Alhazred

Ты вообще много чего не понимаешь. Смирись с этим)))

Alhazred

До революции в состав Малороссии входило три губернии. После революции это были земли принадлежащие СССР....

Alhazred

Иди уже отсюда со своими дурацкими предсказаниями. Ведь ни одно еще не сбылось)))

mosquito__2010

К психиатру обратись, спроси у него в первую очередь что такое причинно - следственные связи.
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