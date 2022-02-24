Российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре, объектам ПВО, военным аэродромам на Украине, сообщает Министерство обороны РФ.

СМИ сообщают о многочисленных взрывах и пожарах в украинских города после того, как в 5.00 мск в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — цитирует РИА Новости заявление Минобороны.

Вооруженные силы России никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят, заверили в российском военном ведомстве. Гражданскому населению ничего не угрожает, сказали в Минобороны.