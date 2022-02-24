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Конфликт в Донбассе
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах

Источник:
Sibnet.ru
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СМИ сообщают о многочисленных взрывах и пожарах в украинских городах после того, как в пять утра президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов. Также канал сообщает о взрывах в Харькове и городе Краматорск Донецкой области.

Украинские источники сообщили «Интерфакс», что мощный взрыв раздался в районе казарм механизированной бригады в Одессе. Два мощных взрыва отмечены в Киеве. Взрывы слышны также в Краматорске, Николаеве, Бердянске.

Источники сообщают, что ракетным ударам подверглись военные объекты по всей Украине. Сообщается о сильных пожарах в Николаеве и уничтожении в Харькове склада ракетно-артиллерийского вооружения. Часть Одессы осталась без электропитания. Сообщается также об ударах по базам авиации в Василькове, военным объектам в районе Днепра.

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Оборона #Конфликты #Военная политика
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