СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах

СМИ сообщают о многочисленных взрывах и пожарах в украинских городах после того, как в пять утра президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов. Также канал сообщает о взрывах в Харькове и городе Краматорск Донецкой области.

Украинские источники сообщили «Интерфакс», что мощный взрыв раздался в районе казарм механизированной бригады в Одессе. Два мощных взрыва отмечены в Киеве. Взрывы слышны также в Краматорске, Николаеве, Бердянске.

Источники сообщают, что ракетным ударам подверглись военные объекты по всей Украине. Сообщается о сильных пожарах в Николаеве и уничтожении в Харькове склада ракетно-артиллерийского вооружения. Часть Одессы осталась без электропитания. Сообщается также об ударах по базам авиации в Василькове, военным объектам в районе Днепра.