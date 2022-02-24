Новосибирские депутаты приветствовали решение Путина аплодисментами

Депутаты Заксобрания Новосибирской области встали, поаплодировали и исполнили гимн России в честь решения Владимира Путина о военной спецоперации, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Новосибирской области.

«Заксобрание Новосибирской области приветствовало решение президента России о начале военной операции по защите Донбасса и Луганска в ходе сессии вставанием, аплодисментами и исполнением гимна РФ», — говорится в сообщении.

Путин в специальном обращении к россиянам в четверг заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Путин в понедельник подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами. Главы ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой защитить республики от Украины.