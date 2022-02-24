Сериал «The Телки» с Милошем Биковичем вышел в Wink

Сериал «The Телки», снятый по одноименному роману Сергея Минаева, вышел в видеосервисе Wink. Первая серия уже доступна для просмотра.

Действие сериала «The Телки» происходит в наши дни. Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим.

Однажды в карьере героя намечается получение многомиллионного тендера. Победа в нем Миркину обеспечена заранее. Но вся грязь, стоящая за этим, в один миг захлестывает его с головой.

Главная роль в проекте досталась харизматичному Милошу Биковичу, для которого экранный образ циника и бабника — родной. Главные женские роли воплотили Оксана Акиньшина, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, а также Анна Слю и Изабель Эйдлен.

Первый эпизод сериала «The Телки» можно посмотреть в Wink с 24 февраля. Остальные серии будут выходить по четвергам.